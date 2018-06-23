بالصور.. سعفان: زيارات ميدانية لحل مشاكل العمالة المصرية بإيطاليا أولا بأول

تفقد مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو - إيطاليا، أحوال العمالة المصرية بمدينة لودي بالشمال الإيطالي التي تعمل بالمطاعم للوقوف على أحوالهم، تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بعقد لقاءات مع الجالية المصرية بمواقع العمل للتواصل وحل مشاكلهم أولًا بأول، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم فى العمل.





تلقى الوزير، تقريرًا من المستشار العمالى بميلانو، عزت عمران، أشار فيه إلى أنه التقى فى إطار زياراته الميدانية مع العمالة المصرية التى تعمل فى مجال المأكولات والمطاعم، ومنهم الكثير تمتلكها وتديرها، لمراجعة وسائل السلامة والصحة المهنية، وإرشادهم بالالتزام باتباع التعليمات فى ذلك الشأن.





وتم الوقوف على ظروف عملهم ومدى خضوعهم للمظلة التأمينية، ومراجعة عقودهم وساعات التشغيل، والوقوف على المشاكل التى تواجههم، فضلًا عن التشاور معهم حول ما يحتاجونه من خدمات، وتم التأكيد عليهم بأن مكتب التمثيل العمالى فى خدمتهم، وتم تزويدهم بالتليفون الشخصى للمستشار العمالى، وقد أبدي العمال وأصحاب الأعمال منهم سعادتهم بوجود المستشار العمالي بينهم الذي أكد عليهم أنه في خدمتهم دائمًا.