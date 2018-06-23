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أخبار العالم

العراق: داعش يهاجم إحدى قرى الحويجة بقذائف هاون

السبت 23/يونيو/2018 - 08:26 ص
صدى البلد
أفاد مصدر أمني في بمحافظة كركوك العراقية اليوم، السبت، بأن تنظيم داعش الإرهابي شن هجومًا بقذائف هاون على قرية تل الذهب قرب قضاء الحويجة.

وقال المصدر - وفقًا لقناة (السومرية نيوز) - "إن تنظيم داعش الإرهابي قصف قرية تل الذهب بالقرب من قضاء الحويجة (٥٥ كم جنوبي كركوك) بثلاث قذائف هاون، ما أسفر عن إصابة بعض المدنيين بجروح متوسطة وإلحاق أضرار مادية.

يذكر أن مناطق جنوب وغربي كركوك (٢٥٥ كم شمال العاصمة بغداد)، تشهد بين فترة وأخرى نشاطا لفلول "داعش" الهاربة من المناطق التي تم تحريرها على يد القوات الأمنية، فيما تعمل الشرطة الاتحادية التي تفرض سلطة القانون على اعتقال الإرهابيين لتأمين المناطق للمدنيين.

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العراق: داعش يهاجم إحدى قرى الحويجة بقذائف هاون

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