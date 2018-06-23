العراق: داعش يهاجم إحدى قرى الحويجة بقذائف هاون

أفاد مصدر أمني في بمحافظة كركوك العراقية اليوم، السبت، بأن تنظيم داعش الإرهابي شن هجومًا بقذائف هاون على قرية تل الذهب قرب قضاء الحويجة.





وقال المصدر - وفقًا لقناة (السومرية نيوز) - "إن تنظيم داعش الإرهابي قصف قرية تل الذهب بالقرب من قضاء الحويجة (٥٥ كم جنوبي كركوك) بثلاث قذائف هاون، ما أسفر عن إصابة بعض المدنيين بجروح متوسطة وإلحاق أضرار مادية.



