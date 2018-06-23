قيادة المرأة السعودية للسيارة لن تؤثر على العمالة المصرية

يبدأ بالمملكة العربية السعودية، غدا الأحد، تنفيذ الأمر السامي الصادر من جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود بالسماح للمرأة بقيادة السيارة للمرة الأولى في تاريخ البلاد.



ويأتي هذا الأمر تعزيزا لقيمة المرأة السعودية، وحرصا من القيادة السعودية الحكيمة على تمكينها حتى تكون عنصرا فاعلا ومؤثرا فى المجتمع ولكى تتمتع بكامل حقوقها، وتأكيدا من القيادة السعودية على استمرار مسيرة الإصلاح والتنمية فى كافة المجالات دون أن ينال ذلك من الالتزام الشرعى والأخلاقي.



تلقي وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض، أشار فيه المستشار العمالي حسام طلبة، إلي أن قيادة المرأة السعودية السيارة بنفسها سيكون له أثره علي على سوق العمل للعمالة الوافدة خاصة عمال باكستان، والبنجال الذين يستحوذون على نسبة 90% من جملة السائقين في المملكة، أما السائقين المصريين فإن نسبتهم لا تتجاوز 2% فإن ذلك لن يكون له تأثر عليهم.



يذكر أن الأمر السامى الصادر من جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود بالسماح للمرأة بقيادة السيارة ، كان قد صدر فى سبتمبر من العام الماضي ، وكان مقررا أن ينفذ فى العاشر من رمضان الماضي، إلا أنه قد تأخر فى التطبيق بسبب الرغبة فى توفير كل المتطلبات والقوانين والتشريعات اللازمة، بحيث تكون المرأة فى مناخ مناسب لقيادة السيارة بأمن وسلامة.