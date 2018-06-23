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عادل مبروك يكتب: المرايا

السبت 23/يونيو/2018 - 08:37 ص
صدى البلد
غرفة نوم كبيرة وفخمة جدا.. فتاة عشرينية فائقة الجمال تقف أمام مرآة التسريحة تشاهد جمالها وتتباهى به بأنوثتها الطاغية.. صديقتها متوسطة الجمال تجلس علي السرير الفخم تتابع صديقتها ولسان حالها يقول إن صديقتها ستصاب بالجنون.. تعود الجميلة الي صديقتها متوسطة الجمال وتتعمد ان تقوم باذلالها من خلال المقارنة بين شعر ووجه وجسم الجميلة وصديقتها التي تشعر بالاهانة وتنصرف غاضبة.

تعود الجميلة للتغزل بأنوثتها فتري مرآة صغيرة مزدوجة الأوجه بيد طويله ملقاة علي السرير..تلتقطها..تنظر الي جمالها في غرور..تقلب المرآة وتنظر في الوجه الآخر فتري منظر فتاة قبيحة ودميمة مثل الشبح..تصرخ..تلقي المرءاة..تجري مفزوعة حتي تصل الي مرآة التسريحة فتري نفسها جميلة..تهدأ..تتجه ناحية السرير ..تنظر في ارض الغرفة التي تحولت الي مرءاة كبيرة بحجم الغرفة..تنظر للجانب الايمن فتري صورتها الطبيعية..تنظر للجانب الآخر فتري المخلوق القبيح الدميم ذو الظهر المحني والعكاز بيده..تصرخ وتجري في انحاء الغرفة وصورتها القبيحة خلفها..تنتفض من نومها في رعب لنجد صديقتها متوسطة الجمال بيدها كمادات مياه تضعها علي جبين الجميلة.
النهاية.

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