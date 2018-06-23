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رضا الدسوقي يكتب: عن وطنى الغالى اتحدث "مصر أم الدنيا"

السبت 23/يونيو/2018 - 09:01 ص
صدى البلد
بحبها
لو مين منكم يوصف سحرها
ولا طيبه اهلها
وسحر الطبيعه فى جوها
بحبها
اوصفها بكلمات تنبع من قلبها
هى حضن لكل غريب .. ف ما بالك باهلها
هى وطن لكل حبيب ويابخته من فاز بعشقها
بحبها
هى وطنى وان ابتعدت عنه لا احن الا لها
تربيت على ترابها وشربت من نيلها
فكيف لى لا اكتب الا فى حبها
بحبها
تصارعو على خيرها . وتقاتلو على حكمها
فهى الجنه على الارض ومن زيها
خيرها مالى الكون ويا سلام على شعبها
ابهر العالم فى حبها
بحبها
انزرع بينا خاينين فى حبها وكمان كانو هايبعو ارضها
بس وقف لهم السيسي وحلف ما يفرط في شبر منها
دا يرضى مين انك تفرط فى ارضك . لو امك ينفع تبيع عرضها ..؟
بحبها
خلصت الحكايه ولكن مازلت بحبها
مهما بعدت فى يوم هارجعلها
واتنعم فى ترابها وارضها
واشرب من نيلها واعيش فى حضنها
بحبها ..

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