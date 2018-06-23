الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. فيديو

أفاد محمود شاهين، وكيل مركز التحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، بأن درجات الحرارة يوم الخميس والجمعة الماضيين كانت مرتفعة عن المعدل الطبيعي، وسجلت 4 درجات زيادة عن المعتاد.





وأضاف "شاهين"، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على التليفزيون المصري، أن اليوم تنكسر الموجة الحارة وتعود درجات الحرارة للمعدل الطبيعي، خاصة وأن فصل الصيف فصل الاعتدال الجوي.





وأشار إلى أن الطقس بصفة عامة معتدل على كل السواحل الشمالية، وحار على القاهرة ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، لافتًا إلى أن درجة الحرارة اليوم تبلغ 37 درجة، وستتوالى درجات الحرارة انكسارها لتعود إلى 35 درجة خلال الشهر.