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سارة وهبة تكتب: لجوء مؤقت

السبت 23/يونيو/2018 - 08:47 ص
صدى البلد
لحظة ما كان الكون عدم..
مكنش فيه سابق وجود
عن مصطلح "خوف أو ندم"
ومكنش فيه فقد اشتياق..
قسوة، انتكاس..
سُخط وألم

أشياء كثترة استُحدثت
وهتفنى تاني من المفيش
متصدقوش إسحق نيوتن
ومتفتروش ع الكون هَباء

تالت محاولة للملايكة في جلب حفنة من التراب
كان ممكن الريح تشتهيني وانفلت
وساعتها كان ممكن مكونش من البشر
أو حتى كان ممكن مكونش !

لحظة دخول أول نَفس
كان ممكن اني استنزفه
وارجع فخار ..
لا بينحني ولا حتى يعرف شكل ضَعفه
لحظة صعودي للسما..
كان ممكن افهم معني كلمة ذنب
أو ارتجف قبل الخطيئة بخطوة واحدة
والِّم شكل الجنة بعنيا من كل النواحي ..

انا كنت قاعد في السما بطلق جناحي
واسرد خطاوي الرقص في الجنّة
معرفش إنّ الذنب من سابع سما
ممكن يخلي الأرض تتمنّي ..
لحظة نزولي بكل هذا الشغف

سبت السما توحشني واوحشها
ونزلت اكُر خضوعي للواقع
بلمس برجلي خطاوي تطرح ورد
سبت السما لجل احتياج الأرض
سارح بدندن _ مش هطول هِنا _
سارح بغني ومش حرام الغُنيَ
قلبي العفيف..
خفف ايديه في المسكة بإدين البشر
علشان ريحتها ماتتنقلش
وتكون سبب..
أتفه سبب للشعلقة في روحي
-روحي اللي ماشية فوق خيوط مترشقة بالخوف-
قلبي انتهازي بس ناقصُه الشوف
علشان كده صنّف وجوده لجوء!
انا جاي زيارة لحد آخر نَفَس
ومسيري هطلع مرة تانية لفوق!

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