المرور: كثافات منخفضة على الطرق السريعة والشوارع الرئيسية

أفاد محمد الشربيني، مشرف العمليات بالإدارة العامة للمرور، بأن الطرق والشوارع الرئيسية شهدت انخفاضًا ملحوظًا في معدلات الحركة المرورية نظرًا لإجازات الأعياد، كما أن يوم السبت أيضًا تكون الحركة المرورية منخفضة، باستثناء بعض الأحجام المرورية التي ظهرت على الدائري.





وأضاف "الشربيني"، في مداخلته الهاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن كافة القطاعات بها سيولة مرورية كاملة ولم تقع أي حوادث مرورية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.





وأوضح أنه من المتوقع ارتفاع الأحجام المرورية في باقي أيام الأسبوع، ولذلك كثفت الإدارة العامة للمرور على كافة الطرق، وسيكون هناك استعداد للتعامل مع حركة المرور على الطرق السريعة لتوقع عودة أعداد كبيرة من المواطنين من الإجازات مستخدمين الطرق السريعة.



