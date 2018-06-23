سعفان يتابع تقديم أوراق الترشح لرئاسة وعضوية اتحاد العمال

يبدأ بعد قليل، فتح باب تقديم أوراق الترشح لعضوية مجالس إدارة الاتحادات النقابية العمالية "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"، بديوان عام وزارة القوى العاملة، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.





وتشمل أوراق المترشح، طلب الترشح، ويكون مسددًا للاشتراكات حتى تاريخ يوم التقدم بالطلب الترشح، فضلًا عن طلب الترشح على منصب رئيس أو لعضوية المجلس، وشهادة من الاتحاد العام تفيد العضوية، وشهادة بالعضوية النقابية للدورة 2006 /2010 والممتدة بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الحاليين.





ومن المقرر أن يتابع وزير القوى العاملة، محمد سعفان، عملية تقديم أوراق الترشح، حيث كانت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات العمالية، قد انتهت من قبول إيداع أوراق مجالس إدارة 27 نقابة عامة للترشح لانتخابات المرحلة الثالثة والأخيرة لانتخابات مجالس إدارة الاتحادات النقابية العمالية التي تبدأ اليوم، السبت، على أن تعلن أسماء المرشحين في اليوم التالي، والطعون والبت فيها يوم الإثنين المقبل، على أن تعلن الكشوف النهائية 26 يونيو الجاري، بحيث تجري الانتخابات 27 من نفس الشهر، وإعلان النتائج وإيداع الأوراق في اليوم التالي.



