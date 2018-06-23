الأصفر الكناري يكتسح إطلالات الفنانات.. صور

تعد موضة الالوان في المكياج والملابس تختلف من موسم الشتاء للصيف، ويعتبر فصل الصيف معروف بالألوان الجريئة والمشرقة والمناسبة للذهاب إلى المصايف.



لذلك، يعتبر اللون الأصفر الكناري لون موسم ربيع وصيف 2018، بين لون الشمس الساطعة والليموني والخردلي، أو أي درجة من الأصفر، ولم يكتف المصممون بإنتاج قطع باللون الأصفر فقط، بل أضافوا هذا اللون إلى العديد من الأقمشة الأخرى مثل الحرير والشيفون والدانتيل.



نعرض لكم ألبوما من الصور يجمع بعض صور الفنانات بعد ظهورهم بإطلالات باللون الاصفر الكناري ، منهم الفنانة يسرا اللوزي وبوسي ودرة، ريم البارودي، ليلى علوي، وأحلام.