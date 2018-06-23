رئيس الوزراء يتفقد هضبة الأهرام

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان منذ قليل، أعمال تطوير المتحف المصري الكبير، وذلك بحضور وزير الآثار وعدد من المسئولين عن تنفيذ المشروع.



ويعد مشروع المتحف المصري الكبير الحدث الأبرز في عالم الآثار خلال القرن الحادي والعشرين، فهو أكبر مشروع حضاري وثقافي وعالمي يتم تنفيذه في الوقت الراهن، وتم تصميمه ليكون بمثابة بوابة عبر الزمن لتتلاقى حضارة 500 عام مع الحضارة الحديثة.



ويبلغ إجمالي مساحته نحو 491 ألف متر مربع ويغطى المبنى نحو 168 ألف متر مربع، ويضم 100 ألف قطعة أثرية يتم عرضها للعالم لأول مرة ويستوعب 15 ألف زائر يوميا".



وتضع الدولة هذا المتحف على خريطتها الاستثمارية، حيث يضم 28 محلا تجاريا تتراوح المساحات ما بين 124 مترا مربعا إلى 570 مترا مربعا، ويتضمن ممرا للتسوق، وساحة للأكشاك لعرض الهدايا التذكارية والوجبات السريعة والمشروبات، وفندقا مميزا يشمل 30 غرفة ومطعما ونادي صحي ويطل على مكان مميز لضمان الراحة والرفاهية للنزلاء.