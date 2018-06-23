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الأرصاد: طقس اليوم حار.. والقاهرة تسجل 37 درجة

السبت 23/يونيو/2018 - 09:05 ص
الأرصاد الجوية -
الأرصاد الجوية - صورة أرشيفية
محمد مجدي
أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وأضافت «الأرصاد» في بيان لها: تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يتعلق بحالة البحرين الأحمر والمتوسط، نوهت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها إلى أن حالة البحر الأبيض المتوسط خفيفة إلى معتدلة بارتفاع امواج يصل إلى 1.5 متر ورياح شمالية غربية، اما حالة البحر الأحمر فمعتدلة إلى مضطربة بارتفاع 2.5 متر ورياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:
القاهرة 26 - 37
الإسكندرية 23 - 30
شرم الشيخ 29 - 39
السويس 24 - 36
الغردقة 29 - 38
الأقصر 28 - 44
أسوان 29 - 45

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