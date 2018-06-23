وزير الزراعة الجديد يتفقد اليوم مشروعات القطاع بالقليوبية

يزور الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، محافظة القليوبية، في أول زيارة للوزير الجديد، برفقة الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.





ومن المقرر أن يتفقد الوزير ونائبته عددًا من مشروعات الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي بالمحافظة.



