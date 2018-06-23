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أخبار البلد

وزير الزراعة الجديد يتفقد اليوم مشروعات القطاع بالقليوبية

السبت 23/يونيو/2018 - 09:12 ص
صدى البلد
جمال صلاح الدين
يزور الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، محافظة القليوبية، في أول زيارة للوزير الجديد، برفقة الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

ومن المقرر أن يتفقد الوزير ونائبته عددًا من مشروعات الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي بالمحافظة.

وكان الدكتور عز الدين أبو ستيت، قد أدى اليمين الدستورية، في الرابع عشر من الشهر الجاري، وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي، خلفًا للدكتور عبد المنعم البنا، ضمن وزراء حكومة المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الجديد.

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