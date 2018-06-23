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منوعات

أولمبياد اليابان 2020 يدار كليا بالطاقة المتجددة

السبت 23/يونيو/2018 - 09:09 ص
صدى البلد
أ.ش.أ
تسعى اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية للمعاقين في عام 2020 إلى الاعتماد كليا على الطاقة المتجددة في تزويد الألعاب بالطاقة، في إطار خطة للمساعدة في بناء مجتمع أكثر استدامة من خلال الحدث الرياضي الذي يتم كل أربع سنوات.

وذكرت صحيفة "جابان تايمز" أن لجنة طوكيو 2020 تعتزم استغلال الطاقة المتجددة لتشغيل الألعاب ، بما في ذلك استخدام الألواح الشمسية، وسوف تستمد جميع الكهرباء المستخدمة في جميع الأماكن بالكامل من مصادر الطاقة المتجددة من أجل إزالة الكربون.

كما تخطط اللجنة إلى إعادة استخدام أو تدوير 99 % من السلع والبضائع المشتراة للألعاب المستخدمة في الأولمبياد.

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