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أخبار العالم

الأمم المتحدة تندد باستهداف المدنيين وعمال الإغاثة في سوريا

السبت 23/يونيو/2018 - 09:17 ص
صدى البلد
أ ش أ
نددت الأمم المتحدة استهداف المدنيين وعمال الإغاثة في سوريا . مطالبة جميع الأطراف بضمان حماية المدنيين والبنى التحتية بما يتماشى مع التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي.

وقال فرحان حق ، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحات أوردها راديو (سوا) الأمريكي اليوم السبت -: نحن ندين بشدة الهجمات التي تستهدف المدنيين، وعمال الإغاثة والبنية التحتية .. ونواصل مطالبة جميع الاطراف بضمان حماية جميع المدنيين والبني التحتية بما يتماشى مع التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي".

وكان ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قد أعلن أن أنطونيو جوتيريش دعا إلى وقف فوري للتصعيد العسكري في جنوب غرب سوريا، وذلك بعد أن صعدت القوات الحكومية هجومها على مناطق لقوات المعارضة الأسبوع الجاري.

وقال دوجاريك في بيان إن هذه الهجمات أسفرت عن تشريد آلاف المدنيين الذين يتجه أغلبهم صوب الحدود الأردنية، مشيرا إلى أن الأمين العام يشعر بقلق من المخاطر الكبيرة التي تشكلها تلك الهجمات على أمن المنطقة .

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