اعتقال كوري جنوبي حاول دخول البرلمان بسكين ليلقن النواب درسا

اعتقلت الشرطة الكورية الجنوبية رجلا مخمورا بحوزته سكينا أثناء محاولته دخول الجمعية الوطنية "البرلمان" مدعيا أنه يريد أن "يلقن النواب درسا".



وقالت الشرطة، وفقا لصحيفة "كوريا تايمز"، إن الرجل "53 عاما"،حاول اقتحام مقر البرلمان في سيارة أجرة "تاكسي" ولكن حراس البوابة استدعوا الشرطة بعدما اكتشفوا أنه يحمل سكينا.



وقال الرجل إنه كان ينوي إخافة النواب بمن فيهم عضو في الحزب المعارض وعضو مستقل لأنهما من منتقدي الحكومة الليبرالية للرئيس الحالي مون جاي- إن، ومن مؤيدي الرئيسة السابقة بارك جيون-هاي التي حكم عليها في أبريل الماضي بالسجن لمدة 24 عاما بعدة اتهامات بالفساد.