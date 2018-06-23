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كأس العالم

ألمانيا تسعى للخروج من كبوة المكسيك أمام السويد .. الليلة

السبت 23/يونيو/2018 - 10:40 ص
لاعبي المنتخب الألماني
لاعبي المنتخب الألماني خلال المران الأخير
محمد رشاد
بعد أن تلقى المنتخب الألماني الأول لكرة القدم صدمة الهزيمة في بداية مشوار الدفاع عن لقبه في كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حاليًا في روسيا، يتطلع الآن إلى تصحيح الأخطاء التي بدت واضحة في أداءه للعودة إلى المسار الصحيح عبر مواجهة السويد، اليوم السبت، في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات.

وواجه المنتخب الألماني، الذي اعتبر قبل البطولة من أقوى المرشحين للتتويج باللقب الذي أحرزه في النسخة الماضية بالبرازيل عام 2014، موجة من الانتقادات إثر هزيمته المفاجئة أمام المكسيك، لكنه يتطلع إلى تقديم الأفضل خاصة مع وضوح أوجه القصور والخلل في الأداء التي تسببت في الهزيمة.

وتمثلت مشكلة المنتخب الألماني بشكل رئيسي في المباراة الأولى في الفجوة بين خطي الدفاع والوسط، وعدم القدرة على التعامل بالشكل المطلوب مع الهجمات المرتدة من قبل عناصر المنتخب المكسيكي التي تتميز بسرعات عالية، لكن الأمور قد تكون أفضل في مواجهة لاعبي السويد "الأقل سرعة"، وفي ظل معالجة المدير الفني للمنتخب الألماني يواخيم لوف لأوجه الخلل.

ويتوقع ألا يعاني المنتخب الألماني من المشكلة نفسها في مواجهة السويد التي لا تحظى بمثل سرعات لاعبي المكسيك، ويتوقع أن تكثف تركيزها بشكل كبير على الجانب الدفاعي لفترات طويلة من المباراة. وكان المنتخب السويدي استهل مشواره بالمونديال بالفوز على نظيره الكوري الجنوبي 1-0، وربما يكون قانعًا إذا نجح في انتزاع نقطة أمام ألمانيا، وهو ما يرجح أن المنتخب السويدي سيعتمد على التكتل الدفاعي المتواصل خلال مجريات اللقاء.

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