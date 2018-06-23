متحف الطفل ينظم ورشة عمل تراثنا بين إيدينا.. غدا

تنطلق، غدا، الأحد، فعاليات ورشة عمل بعنوان "تراثنا بين إيدينا"، التى تنظمها جمعية مصر الجديدة برئاسة فاروق الجوهرى على مدار ثلاثة أيام بمركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل"، بالتعاون مع مكتبة الاسكندرية ممثلة فى مركز توثيق التراث الحضارى برئاسة مهندس محمد فاروق، ومساهمة المؤسسة المصرية لإنقاذ التراث.



وقال د. نبيل حلمى، سكرتير عام جمعية مصر الجديدة، إن الورشة تستهدف الأطفال من عمر 12 وحتى 14 عاما، لتكون جسرا ثقافيا بين التراث ووجدان وعقل الأطفال من خلال 3 محاور وهى التعرف على التراث وأنواعه، وأهم عوامل الخطورة على التراث، وطرق التدخل وإنقاذ التراث وقت حدوث الكوارث.



من جانبه قال د.اسامة عبد الوارث، مدير مركز الطفل للحضارة والابداع، ان ورشة العمل سوف تتناول ايضا لمحة موجزة عن التراث المصرى ورسالته المتمثلة بالتركيز على القيم المتصلة بتاريخ وحضارة مصر، ومساهمته بتعزيز هوية المجتمع وغرس الشعور بالانتماء والاعتزاز والفخر بنفوس الأطفال والنشء.



وأشار الى أن ورشة العمل تعمتد على أسلوب التفاعل المشترك مع الأطفال من خلال طرح الأسئلة المتعلقة بالتراث ومناقشتهم بغية تحفيزهم على الإدلاء بأفكارهم وأرائهم حول هذا الموضوع.



يحاضر فى ورشة العمل كل من أميرة صديق، مدير مشروع بمركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، وعبد الحميد صلاح، رئيس أمناء المؤسسة المصرية لإنقاذ التراث، وهبة الله عبد الحميد، منسق برنامج تنظيم المخازن المتحفية بالمؤسسة المصرية لإنقاذ التراث.

