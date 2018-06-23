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محافظات

محافظ البحر الأحمر يدعو منظمي الرحلات السياحية لزيارة المحافظة

السبت 23/يونيو/2018 - 10:36 ص
صدى البلد
إبراهيم جادالله
التقي اللواء احمد عبدالله محافظ البحر الأحمر السفير عمرو الجويلي سفير مصر في صربيا، وذلك استمرارا لخطة محافظ البحر الأحمر الطموحة للترويج لمحافظة البحر الاحمر عالميًا.

وأعرب الدكتور عمرو الجويلي عن سعادته بما شاهده من تطور ملموس في مدينة الغردقة، كما أثني على الأداء المتميز الذي ظهر جليا في المشروعات الجاري تنفيذها في أنحاء مدينة الغردقة وفي محافظة البحر الأحمر بشكل عام.

وفي سياق متصل قدم المحافظ دعوة إلى السفير السفير لتنفيذ قافلة من الإعلاميين ومنظمي الرحلات السياحية الصربيين للحضور للبحر الأحمر والاستمتاع بجمال مدن المحافظة من طبيعة خلابة ومنتجعات سياحية فريدة وجو رائع وعمل مؤتمرات صحفية توضح مدي الأمن والأمان مباشرة من أرض الواقع.

واتفق الطرفين على التنسيق لتوقيع اتفاقية توأمة وتآخي بين مدينة الغردقة ومدينة ياجودينا الصربية في مجالات السياحة والاستثمار وذلك أسوة بما تم من اتفاقيات بين البحر الأحمر وكازاخستان، والتى أسفرت عن تبادل ثقافي وسياحي مثمر.

وفي نهاية اللقاء قدم المحافظ الشكر إلى السفير المصري معربًا عن امتنانه لاستجابته ومجهوده المشكور للتسويق السياحي لمحافظة البحر الأحمر.
محافظ البحر الأحمر يدعو منظمي الرحلات السياحية لزيارة المحافظة
محافظ البحر الأحمر يدعو منظمي الرحلات السياحية لزيارة المحافظة
محافظ البحر الأحمر يدعو منظمي الرحلات السياحية لزيارة المحافظة

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