صفي الدين: مبنى النواب الجديد يتسع لـ1000 نائب.. فيديو

قال المهندس طارق صفي الدين مدير مشروع مبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن مبنى المجلس الجديد يتسع لـ1000 نائب بدلا من 550 نائب، كما يحتوى محيط المبنى على جراج للسيارات يتسع لـ1500 سيارة.



وأضاف صفي الدين، في تصريحات لبرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» في جولة من داخل العاصمة الجديدة، أن المبنى به مستشفى خاص بالمجلس، ومبنى خدمي أمني، ويوجد شهر عقاري وسجل مدن وسجد مختص بالمجلس يسع لـ 500 مصلِ.



وأوضح صفي الدين، أن التصميم الجديد راعى زيادة المساحات والمكاتب لوكلاء النواب والأمناء والوزير المفوض للشئون القانونية، ومطبعة خاصة، ومتحف خاص، ومركز معلومات واتخاذ قرار خاص بمجلس النواب.

