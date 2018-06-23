الأرجنتين تطالب روسيا بترحيل 4 مشجعين لإثارتهم الشغب

طالبت وزيرة الداخلية الأرجنتينية، باتريشيا بولريتش، السلطات الروسية بتوقيف وترحيل 4 مشجعين أرجنتينيين.



وعللت الوزيرة الأرجنتينية سبب مطالبتها - وفقا لتغريدة لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر - بسبب تورطهم في نشوب معركة حامية مع مشجعين كروات خلال المباراة التي جمعت المنتخبين في مدينة نيجني نوفجورود الروسية ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في كأس العالم لكرة القدم 2018، الخميس الماضي.



وكشفت باتريشيا عن أسماء المشجعين الـ4 وصورهم في تغريدة نشرتها على "تويتر"، وكتبت: "نطالب السلطات الروسية بتوقيفهم وترحيلهم" معتبرة فعلهم يدل على أنهم "مجرمون".



ووفقا لوكالة انترفاكس الروسية فإن اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة القدم أعلنت في وقت سابق أن الشرطة الروسية أوقفت 7 مشجعين أرجنتينيين بعد تورطهم في إثارتهم عراكا مع مشجعين كروات خلال مباراة الأرجنتين وكرواتيا.

