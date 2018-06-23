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أخبار البلد

افتتاح المرحلة الأولى للمتحف المصري الكبير بداية العام المقبل

السبت 23/يونيو/2018 - 10:26 ص
وزير الأثار
وزير الأثار
محمود مطاوع
أعلن الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، أنه يتم افتتاح المرحلة الأولى للمتحف المصرى الكبير بداية العام المقبل. 

وأضاف "العناني"، في تصريحات صحفية على هامش جولة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يتم إجراء شراكة تأمين مع القطاع الخاص للخدمات الخاصة بمنطقة تطوير هضبة أهرامات الجيزة. 

وأوضح أن أول اجتماع للحكومة تطرق لخطة وزارة الآثار خلال السنوات الأربع القادمة، لافتا إلى أن مدخل الأهرامات الجديد يكون عن طريق الفيوم، ويتم تنظيم أماكن للباعة، ولن يكون هناك عشوائية أخرى في منطقة الأهرامات. 

ووصف "العنانى"، المتحف المصرى الكبير بأنه هدية مصر للعالم، ويتم حاليًا تركيب الواجهة ومن المقرر أن يصل وخلال أسبوعين من ألمانيا الفتارين الخاصة بالمتحف. 

وأشار الوزير، إلي أنه يتم افتتاح متحف سوهاج خلال شهر.

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