برلماني يطالب بحل أزمة قوائم الانتظار بمعهد ناصر

وجه المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، سؤالًا عاجلًا للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، متسائلًا: ما هو سبب امتداد قوائم انتظار عمليات القلب المفتوح بمعهد ناصر لمدة تخطت عامًا؟ وكذلك العمليات الجراحية الكبرى فى عدد من المستشفيات الأخرى؛ الأمر الذى أثر بالسلب على حالات المرضى، حيث إن معظمهم من الطبقات الفقيرة.





وأكد "والى"، فى بيان صحفى له، أن مستشفى معهد ناصر يعد واحدًا من أهم المستشفيات والصروح الطبية التابعة لوزارة الصحة والذى يتمتع بسمعة عالمية، ويحتل موقعًا متميزًا ويتوافد عليه مرضى من جنسيات مختلفة، ويوجد به عدد من الأجنحة الفندقية لتقديم خدمة السياحة العلاجية يشرف عليها نخبة من الاستشاريين.





طالب عضو مجلس النواب، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بأن يكون ضمن أولوياتها سرعة وضع خطة مستقبلية للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية الكبرى؛ نظرًا لأن نسبة كبيرة من المترددين على المعهد من الفقراء ومحدودى الدخل والذين يتم علاجهم على نفقة الدولة وحتى يتم تخفيف الآلام عن كاهلهم ومراعاة لظروفهم الصحية والعائلية.