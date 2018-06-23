ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني يطالب بحل أزمة قوائم الانتظار بمعهد ناصر

السبت 23/يونيو/2018 - 10:44 ص
معهد ناصر
معهد ناصر
معتز الخصوصى
وجه المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، سؤالًا عاجلًا للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، متسائلًا: ما هو سبب امتداد قوائم انتظار عمليات القلب المفتوح بمعهد ناصر لمدة تخطت عامًا؟ وكذلك العمليات الجراحية الكبرى فى عدد من المستشفيات الأخرى؛ الأمر الذى أثر بالسلب على حالات المرضى، حيث إن معظمهم من الطبقات الفقيرة.

وأكد "والى"، فى بيان صحفى له، أن مستشفى معهد ناصر يعد واحدًا من أهم المستشفيات والصروح الطبية التابعة لوزارة الصحة والذى يتمتع بسمعة عالمية، ويحتل موقعًا متميزًا ويتوافد عليه مرضى من جنسيات مختلفة، ويوجد به عدد من الأجنحة الفندقية لتقديم خدمة السياحة العلاجية يشرف عليها نخبة من الاستشاريين.

طالب عضو مجلس النواب، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بأن يكون ضمن أولوياتها سرعة وضع خطة مستقبلية للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية الكبرى؛ نظرًا لأن نسبة كبيرة من المترددين على المعهد من الفقراء ومحدودى الدخل والذين يتم علاجهم على نفقة الدولة وحتى يتم تخفيف الآلام عن كاهلهم ومراعاة لظروفهم الصحية والعائلية.

موضوعات متعلقة

وزير الصحة: تشكيل لجنة لميكنة قوائم الانتظار بمستشفيات الوزارة والانتهاء منها‎

أول طلب إحاطة لوزيرة الصحة بسبب خروج مستشفى كرداسة عن الخدمة

وزيرا التعليم العالي والصحة يكشفان عن مفاجأة حول قوائم انتظار العمليات

6 ملفات عاجلة بخطة وزارتي التعليم العالي والصحة.. أبرزها إنهاء قوائم الانتظار بالعمليات

وزيرة الصحة فى مرمى نيران البرلمان.. 3 طلبات إحاطة بعد مرور 6 أيام من توليها المنصب.. نواب: هناك نقص في أصناف الأدوية.. توقف مستشفى كرداسة 5 سنوات.. والطوارئ لا تليق بحجم الدولة

وزيرة الصحة: ربط أسرّة الرعايات والحضانات بمنظومة مميكنة.. صور

ترشيحاتنا

وزير الآثار: الانتهاء هندسيا من تطوير هضبة الأهرامات الشهر المقبل

سعر الحديد في السوق اليوم

5 مسلسلات جاهزة للعرض الفترة القادمة

تونس تلتقي بلجيكا بحثا عن حفظ ماء وجه العرب بالمونديال

فريق من النيابة العامة يعاين جثة محتجز قسم شرطة حدائق القبة

الخطيب ونجوم الرياضة يحتفلون بزفاف نجل شوقي غريب.. صور

حالة يكون فيها الزواج حراما.. تعرف عليها

افتتاح المرحلة الأولى للمتحف المصري الكبير بداية العام المقبل

مجدي عبد الغني: سيظل هدفي خالدا فى التاريخ

فيديو لـ "نيمار" وهو طفل: أريد اللعب لمساعدة أسرتي

رئيس وزراء إثيوبيا: بضعة أفراد قتلوا في انفجار أديس أبابا

إصابة 23 عاملا في حادث انقلاب أتوبيس بطريق العين السخنة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

45 صورة تميز مطروح وجهة سياحية ساحرة

تعرف على سر احتفال شاكيري وتشاكا برمز النسر بعد تسجيلهما في صربيا ..صور

الخطيب ونجوم الرياضة يحتفلون بزفاف نجل شوقي غريب.. صور

إطلالات مختلفة لـ ياسمين عبدالعزيز باللون الأحمر.. صور

رئيس الشيشان يهدى محمد صلاح وسام المواطنة الفخرية .. شاهد

فيديو

المرور: كثافات منخفضة على الطرق السريعة والشوارع الرئيسية
شاهد .. جولة رئيس الوزراء في منطقة التريض بالأهرامات
لحظة استهداف رئيس الوزراء الإثيوبي بقنبلة يدوية على المنصة.. فيديو
صفي الدين: مبنى النواب الجديد يتسع لـ1000 نائب.. فيديو
صفي الدين: قبة برلمان العاصمة الجديدة لن يكون لها مثيل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟