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منوعات

شركة عالمية تطرد أكبر موظفًيها بسبب كلمة عنصرية

السبت 23/يونيو/2018 - 10:32 ص
صدى البلد
نهى حمدي
تسببت كلمة في قيام شركة"نيتفلكس" الأميركية لخدمة الأفلام والمسلسلات عبر الإنترنت، برفد كبير المتحدثين باسمها، حيث تلفظ بكلمة عنصرية خلال نقاشه مع زملائه في العمل.

كانت كلمة جوناثان فرايدلان ، الموظف المرفود، تسيء إلى أصحاب البشرة السمراء، حيث كررها مرتين على الأقل خلال مشوار عمله بالشركة التي دام 7 سنوات، فالمرة الأولى كانت خلال اجتماع للعلاقات العامة بالشركة، قبل عدة أشهر، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".

أما المرة الثانية كانت بعد أيام قليلة من المرة الأولى، حيث تلفظ فرايدلان ذات الكلمة مرة أخرى أمام موظفين من ذوي البشرة السمراء، وقال الرئيس التنفيذي للشركة، ريد هاستينغ، إنه علم بأمر الكلمة العنصرية حين قالها المتحدث في المرة الثانية، فاتخذ قرارا بطرده.

رغم إنجازات واسهامات "فرايدلان" لم يتراجع " هاستينج" عن قرار رفده لحظه رغم كفاءته، ولكنه انتقد في الوقت نفسه عدم وعيه بخطورة القضايا المتعلقة بالتنوع العرقي وما لها من حساسية، بالإضافة إلى أن الكلمة التي تلفظ بها تتنافى مع قيام المؤسسة ومبادئها.







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