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أخبار البلد

45 صورة تميز مطروح وجهة سياحية ساحرة

السبت 23/يونيو/2018 - 10:36 ص
مرسى مطروح وجهة سياحية
مرسى مطروح وجهة سياحية ساحرة
مــحــمــــد مـــجـــــدي
مع دخول فصل الصيف كثيرا ما تلتقط آذاننا نغمات أغنية الفنانة الراحلة ليلى مراد «باحب اتنين سوا.. المية والهوا»، سواء بصوتها أو بصوت المصطافين على مختلف الشواطئ المصرية، ولكن الكثيرين لا يعلمون أن هذه الأغنية تم تسجيلها في منطقة «شاطئ الغرام» بمدينة «مرسى مطروح» في محافظة «مطروح».

معالم مرسى مطروح المصيفية ذات طبيعة ساحرة وخلافة، بمجرد أن تزورها مرة تشتاق لرؤيتها مرات عديدة، خصوصا شواطئها الجميلة ذات المياه النقية التي تجعلك ترى باطن المياه دون نظارات غوص.

تضم مرسى مطروح العديد من الشواطئ السياحية على رأسها شاطئ كليوبترا، وهي المنطقة المشهورة بـ«حمام كليوبترا»، ومنطقة شاطئ الغرام الذي تم تصوير فيلم «شاطئ الغرام» بطولة ليلى مراد وحسين صدقي وتحية كاريوكا، ومنطقة «عجيبة»، وهي اسم على مسمى بالفعل عندما ترى المياه تلاطم الصخور المرصوصة وكأنها لوحة فنية رسمها أعظم فناني الكرة الأرضية.

الأمر لا يقتصر على الشواطئ السياحية فقط، بل إن مرسى مطروح ذات طبيعة جبلية، فصحراؤها ذات الرمال البيضاء والصفراء تجعلك تستمتع بالحياة البدوية الهادئة، وتريح عينك من ثورة العمارة التي ضربت العالم، فأنت مع الهواء النقي في قلب صحراء هادئة بلا عواصف أو أتربة.

أما عن معالم المحافظة المعمارية فلن تجد كلاما تصف به جمال مبانيها خصوصا بعد تطوير أهم وأكبر شوارع محافظة مرسى مطروح وهو شارع «إسكندرية»، فضلا عن كورنيش النيل التي تقف عليه أفخم الفنادق والمباني السياحية شاهدة على سحر وجمال هذه المحافظة التي يبلغ تعدد سكانها 140 ألف نسمة.
45 صورة تميز مطروح وجهة سياحية ساحرة
45 صورة تميز مطروح وجهة سياحية ساحرة
45 صورة تميز مطروح وجهة سياحية ساحرة
45 صورة تميز مطروح وجهة سياحية ساحرة
45 صورة تميز مطروح وجهة سياحية ساحرة
45 صورة تميز مطروح وجهة سياحية ساحرة
45 صورة تميز مطروح وجهة سياحية ساحرة
45 صورة تميز مطروح وجهة سياحية ساحرة
45 صورة تميز مطروح وجهة سياحية ساحرة
45 صورة تميز مطروح وجهة سياحية ساحرة
45 صورة تميز مطروح وجهة سياحية ساحرة
45 صورة تميز مطروح وجهة سياحية ساحرة
45 صورة تميز مطروح وجهة سياحية ساحرة
45 صورة تميز مطروح وجهة سياحية ساحرة
45 صورة تميز مطروح وجهة سياحية ساحرة
45 صورة تميز مطروح وجهة سياحية ساحرة
45 صورة تميز مطروح وجهة سياحية ساحرة
45 صورة تميز مطروح وجهة سياحية ساحرة
45 صورة تميز مطروح وجهة سياحية ساحرة
45 صورة تميز مطروح وجهة سياحية ساحرة
45 صورة تميز مطروح وجهة سياحية ساحرة
45 صورة تميز مطروح وجهة سياحية ساحرة
45 صورة تميز مطروح وجهة سياحية ساحرة
45 صورة تميز مطروح وجهة سياحية ساحرة
45 صورة تميز مطروح وجهة سياحية ساحرة
45 صورة تميز مطروح وجهة سياحية ساحرة
45 صورة تميز مطروح وجهة سياحية ساحرة
45 صورة تميز مطروح وجهة سياحية ساحرة
45 صورة تميز مطروح وجهة سياحية ساحرة
45 صورة تميز مطروح وجهة سياحية ساحرة
45 صورة تميز مطروح وجهة سياحية ساحرة
45 صورة تميز مطروح وجهة سياحية ساحرة
45 صورة تميز مطروح وجهة سياحية ساحرة
45 صورة تميز مطروح وجهة سياحية ساحرة
45 صورة تميز مطروح وجهة سياحية ساحرة
45 صورة تميز مطروح وجهة سياحية ساحرة
45 صورة تميز مطروح وجهة سياحية ساحرة
45 صورة تميز مطروح وجهة سياحية ساحرة
45 صورة تميز مطروح وجهة سياحية ساحرة
45 صورة تميز مطروح وجهة سياحية ساحرة
45 صورة تميز مطروح وجهة سياحية ساحرة
45 صورة تميز مطروح وجهة سياحية ساحرة
45 صورة تميز مطروح وجهة سياحية ساحرة
45 صورة تميز مطروح وجهة سياحية ساحرة

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45 صورة تميز مطروح وجهة سياحية ساحرة

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