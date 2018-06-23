تعرف على أسباب الاحتباس البولي وطريقة العلاج .. فيديو

حذر الدكتور أحمد سعفان استشاري المسالك البولية طب عين شمس، من حالات الاحتباس البولي التي قد تصيب النساء والرجال والأطفال، مُشددا على ضرورة المتابعة الطبية في مثل هذه الحالات التي قد تؤدي إلى الفشل الكلوي.



وقال "سعفان"، خلال مداخلة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على التليفزيون المصري، اليوم السبت، إن الاحتباس البولي يعتبر حالة من حالات الطوارئ، ومن أسبابه عند الرجال هو تضخم البروستاتا بنوعيها والالتهاب الحاد، موضحا أنه يحتاج إلى تركيب الاسترة عن طريق المتخصص.



وأشار "استشاري المسالك البولية، إلى أن أسبابه عند السيدات هو نتيجة وجود الحصاوي في المثانة، أو ربما بعض المشاكل في الجهاز العصبي الذي يؤدي إلى عدم انقباض المثانة، أما في حالة الأطفال يكون سببه تكون حصاوى والالتهاب الشديدة التي تحول دون القدرة على التبول.