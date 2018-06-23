ننشر مواصفات وتوزيع درجات امتحان أحياء الثانوية العامة

حصل موقع صدى البلد على تفاصيل مواصفات وتوزيع درجات الكراسة الامتحانية الخاصة بمادة الأحياء، التي من المقرر أن يمتحنها طلاب الثانوية العامة غدًا، الأحد.



وبوكليت امتحان مادة الأحياء، يتكون من 14 صفحة، تشمل بداخلها 45 سؤالًا، وتكون الدرجة الكلية للامتحان من 60 درجة.



أما عن بيان توزيع درجات بوكليت امتحان أحياء الثانوية العامة فهو كالتالي:



- الاسئلة من 1 حتى 6: درجة واحدة

- الاسئلة من 7 حتى 9: درجتان

- الاسئلة 10 حتى 15 : درجة واحدة

- الاسئلة من 16 حتى 18: درجتان

- الاسئلة من 19 حتى 24: درجة واحدة

- الاسئلة من 25 حتى 27: درجتان

- الاسئلة من 28 جتى 33: درجة واحدة

- الاسئلة من 34 حتى 36: درجتان

- الاسئلة من 37 حتى 42: درجة واحدة

- الاسئلة من 43 حتى 45: درجتان



جدير بالذكر أنه من المقرر أن يؤدي غدًا طلاب شعبة علمي علوم، الامتحان في مادة الأحياء، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحان بهذه المادة (249.608) طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.