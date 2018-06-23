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كأس العالم

مجدي عبد الغني: سيظل هدفي خالدا فى التاريخ

السبت 23/يونيو/2018 - 10:38 ص
صدى البلد
مريم صليب
تمكن النجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب من إنهاء أسطورة مجدي عبد الغني التي عاشها المصريون لسنوات، بعد أن أحرز صلاح هدفا في مرمى روسيا من ضربة جزاء للمنتخب.

وغرد مجدي عبد الغني عبر حسابه الخاص على "تويتر" متباهيا بهدفه في كأس العالم قائلا: "جوني فكرة.. والفكرة لا تنتهي سيظل هدفي خالدا فى التاريخ، أنا صاحب أول هدف لمصر فى كاس العالم وعلى يمين الحارس بطريقة عالمية".

يذكر أن هدف مجدي عبد الغني في كأس العالم كان عام 1990 في مرمى هولندا وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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