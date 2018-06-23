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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد منطقة التريض بالهرم

السبت 23/يونيو/2018 - 10:44 ص
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع
تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان إلى منطقة التريض بالأهرامات لتفقد أعمال التطوير بحضور وزير الآثار ومحافظ الجيزة واللواء كامل وزير رئيس الهيئة الهندسية وعدد من المسئولين عن تنفيذ المشروع.

قال الدكتور خالد عنانى وزير الآثار إنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تم عرض خطة الآثار خلال الـ4 سنوات المقبلة وهو ما تم بأول اجتماع للحكومة بعد التشكيل في إطار حرص الدولة على الاهتمام بالآثار.

وأضاف في تصريحات للصحفيين أن هناك تعاونا وشراكة مع القطاع الخاص لإدارة خدمات هضبة الهرم؛ لافتا إلى أن الوزارة تعمل حاليا قبيل نهاية العام الجاري سيتم تطوير الخدمات بالمشروع ككل والذي قرب على انتهاء الجوانب الهندسية له للتفرع لتطوير الخدمات بالمشروع.

ولفت إلى أن المشروع هدية مصر للعالم لما يتضمنه من نقل للآثار المختلفة فضلا، عن طريق الكباش بالأقصر، كما سيتم فتح المعبد اليهودي والبارون في الإسكندرية بالإضافة إلى متحف سوهاج وأغلبهم تم الانتهاء منهم وفي انتظار توجيهات القيادة السياسية.

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