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أخبار العالم

اعتقال 3 صيادين فلسطينيين قبالة سواحل غزة

السبت 23/يونيو/2018 - 10:35 ص
صدى البلد
ا ش ا
اعتقلت البحرية الإسرائيلية اليوم /السبت/ ثلاثة صيادين فلسطينيين قبالة سواحل مدينة غزة.

وقال نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش - في تصريحات صحفية - إن البحرية الإسرائيلية هاجمت قارب صيد فلسطيني في عرض البحر واعتقلت ثلاثة صيادين.

من ناحية أخرى، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المزارعين شرق دير البلح وخزاعة وسط وجنوب قطاع غزة، والصيادين في بحر غزة والشمال.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل كثيف تجاه المزارعين شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، فيما أطلقت قنابل غاز تجاه عدد من الشبان قرب مخيم العودة شرق بلدة خزاعة.

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