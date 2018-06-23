معارض تركي يتسبعد نزاهة الانتخابات في البلاد

استبعد مرشح حزب الشعوب الديمقراطي المعارض في تركيا، المسجون حاليا صلاح الدين دميرتاش،إجراء انتخابات نزيهة في ظل

فرض حالة الطوارئ في البلاد.



وأكد دميرتاش في تصريحات أوردتها قناة " سكاي نيوز" اليوم / السبت / أن حزبه يسعى للفوز بالانتخابات البرلمانية والرئاسية ، المقررة غدا الأحد.



وأعرب عن أمله في أن يحصل على المركز الثاني في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة ، لمنافسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعدها في الجولة الثانية في الثامن من يوليو، متعهدا باجراء اصلاحات وتغييرات أهمها العودة إلى النظام البرلماني بدل الرئاسي، وأن يكون رئيسا للجميع.