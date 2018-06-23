ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

معارض تركي يتسبعد نزاهة الانتخابات في البلاد

السبت 23/يونيو/2018 - 10:36 ص
صدى البلد
ا ش ا
استبعد مرشح حزب الشعوب الديمقراطي المعارض في تركيا، المسجون حاليا صلاح الدين دميرتاش،إجراء انتخابات نزيهة في ظل
فرض حالة الطوارئ في البلاد.

وأكد دميرتاش في تصريحات أوردتها قناة " سكاي نيوز" اليوم / السبت / أن حزبه يسعى للفوز بالانتخابات البرلمانية والرئاسية ، المقررة غدا الأحد.

وأعرب عن أمله في أن يحصل على المركز الثاني في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة ، لمنافسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعدها في الجولة الثانية في الثامن من يوليو، متعهدا باجراء اصلاحات وتغييرات أهمها العودة إلى النظام البرلماني بدل الرئاسي، وأن يكون رئيسا للجميع.

ترشيحاتنا

قتلى وجرحى في انفجار ضخم يستهدف مسيرة مؤيدة لرئيس وزراء إثيوبيا.. فيديو

المقاولون العرب: الانتهاء من 44 عمارة بالعاصمة الجديدة في 30 يونيو .. فيديو

فيديو جراف .. سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية في البنوك

البرلمان يهرب من فساد المحليات بمشروع البناء الموحد.. إصدار القانون بداية دور الانعقاد القادم.. إسكان البرلمان: استخراج رخص البناء في أقل من شهر.. وبرلماني: الحبس لأي موظف يماطل في إصدار التراخيص

ألمانيا تسعى للخروج من كبوة المكسيك أمام السويد .. الليلة

وزير الآثار: الانتهاء هندسيا من تطوير هضبة الأهرامات الشهر المقبل

رئيس وزراء إثيوبيا: بضعة أفراد قتلوا في انفجار أديس أبابا

إغلاق حسابات حزب الله على فيسبوك وتويتر

سعر الخضراوات والفاكهة اليوم بسوق العبور

البيان الإماراتية: رفض الحوثيين لعرض المبعوث الأممي بداية النهاية

شاهد.. إيفانكا ترامب بإطلالة أنيقة

فريق من النيابة العامة يعاين جثة محتجز قسم شرطة حدائق القبة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

45 صورة تميز مطروح وجهة سياحية ساحرة

تعرف على سر احتفال شاكيري وتشاكا برمز النسر بعد تسجيلهما في صربيا ..صور

الخطيب ونجوم الرياضة يحتفلون بزفاف نجل شوقي غريب.. صور

إطلالات مختلفة لـ ياسمين عبدالعزيز باللون الأحمر.. صور

رئيس الشيشان يهدى محمد صلاح وسام المواطنة الفخرية .. شاهد

فيديو

المرور: كثافات منخفضة على الطرق السريعة والشوارع الرئيسية
شاهد .. جولة رئيس الوزراء في منطقة التريض بالأهرامات
لحظة استهداف رئيس الوزراء الإثيوبي بقنبلة يدوية على المنصة.. فيديو
صفي الدين: مبنى النواب الجديد يتسع لـ1000 نائب.. فيديو
صفي الدين: قبة برلمان العاصمة الجديدة لن يكون لها مثيل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟