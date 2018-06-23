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أخبار البلد

ننشر مواصفات وتوزيع درجات امتحان ديناميكا الثانوية العامة

السبت 23/يونيو/2018 - 10:49 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياســـمين بدوي
حصل موقع صدى البلد على مواصفات وتوزيع درجات كراسة امتحان مادة الديناميكا، التي من المقرر أن يمتحنها طلاب شعبة علمي رياضة بالثانوية العامة غدًا، الأحد.

ومن المقرر أن يتكون بوكليت امتحان ديناميكا الثانوية العامة من 18 سؤالًا، وتكون الدرجة الكلية للامتحان من 30 درجة.

أما عن بيان توزيع درجات بوكليت امتحان ديناميكا الثانوية العامة، فيتمثل فيما يلي:

السؤالين 1 و2: درجة واحدة
السؤال 3 : ثلاث درجات
الاسئلة من 4 إلى 6: درجة واحدة
السؤال 7: ثلاث درجات
السؤال 8: درجتان
السؤال 9: درجة واحدة
السؤال 10: درجتان
السؤال 11: درجة واحدة
السؤال 12: ثلاث درجات
الاسئلة من 13 حتى 15: درجة واحدة
السؤال 16: ثلاث درجات
السؤالين 17 و18: درجتان

جدير بالذكر أنه يؤدي طلاب علمي رياضة غدًا الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون هذا الامتحان (108.838) طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

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