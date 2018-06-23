انفجار خلال مسيرة لمؤيدي رئيس وزراء الإثيوبي بأديس أبابا

وقع انفجار بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا أثناء مسيرة حاشدة لمؤيدي رئيس الوزراء آبي أحمد، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع عدد من الإصابات.



ووقع الانفجار عقب انتهاء رئيس الوزراء آبي أحمد من كلمته التي ألقاها أمام آلاف المؤيدين الذين تجمعوا في ميدان "مسكل" بالعاصمة الإثيوبية، وتجري الشرطة تحقيقاتها في ملابسات الانفجار.



تجدر الإشارة إلى أن آبي أحمد -البالغ من العمر 42 عاما- تولي منصب رئيس الوزراء في شهر أبريل الماضي وسرعان ما أعلن الإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء وفتح الشركات المملوكة للدولة للاستثمار الخاص والتبني غير المشروط لاتفاق سلام مع إريتريا.