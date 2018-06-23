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أخبار العالم

مقتل 4 مسلحين من داعش في اشتباكات مع طالبان شرقي أفغانستان

السبت 23/يونيو/2018 - 10:44 ص
صدى البلد
ا ش ا
أعلنت السلطات الأفغانية اليوم /السبت/ اندلاع اشتباكات بين حركة طالبان ومسلحي تنظيم داعش الإرهابي في إقليم لغمان شرقي أفغانستان، ما أسفر عن مقتل 4 مسلحين.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن فيلق سيلاب 201 التابع للجيش الأفغاني ، أن الاشتباكات وقعت بالقرب من منطقة ألينجار حيث تبادلا إطلاق النيران في منطقة نورلام صهيب .

ووفقًا لفيلق سيلاب، فإن المسلحين الذين قُتلوا خلال الاشتباك ينتمون لتنظيم داعش خراسان الإرهابية.
ومن جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة من بينها حركة طالبان وتنظيم داعش الإرهابي على هذا التقرير حتى الآن.

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