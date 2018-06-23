المؤتمر الدولي للمياه بطاجيكستان يختتم أعماله بمشاركة وزير الري

انتهت جلسات المؤتمر الدولي "المياه من أجل التنمية المستدامة"، 2018- 2028، والذي تم عقده في طاجيكستان بالعاصمة دوشنبة خلال الفترة من 20-21 يونيو، بمشاركة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ورؤساء الهيئات الحكومية وممثلي الحكومات والوزراء وعدد من الشخصيات الرفيعة المستوى إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية.





وناقش المؤتمر أحد أهداف التنمية المستدامة المتمثل في "ضمان وصول مياه الشرب والصرف الصحي للجميع"، حيث استند المؤتمر على مخرجات ونتائج المنتدى العالمي الثامن للمياه الذي عُقد في مارس 2018 بالبرازيل وغيره من الأحداث الرئيسية المتعلقة بالمياه على المستوى العالمي والإقليمي.





ونوهت وزارة الموارد المائية والري، في بيان أصدرته اليوم، بأن ممثلي الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وضعوا في اعتبارهم الآتي:





قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ 25 سبتمبر 2015 ، بعنوان " تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030" ، الذي يؤكد أهمية " ضمان توافر الإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي للجميع " كهدف تنمية مستدام يتحقق بحلول عام 2030 ، والأهمية الأساسية للقضايا المتعلقة بالمياه في الأهداف التنموية الأخرى وأهمية مبدأ " لا يُترك أحد خلفنا"، والقرارات الأخرى 68/157 المؤرخة 18 ديسمبر 2013 بشأن حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب والتثقيف و70/169 المؤرخ 17 ديسمبر 2015 بشأن حقوق الإنسان في مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة .





كما تطرق المشاركون للاعتراف بالتحديات الإضافية التي تواجه البلدان التي تعاني من ندرة المياه، بما في ذلك، عدم قدرتهم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والإشارة إلى التحدي المتمثل في النمو السكاني السريع ومخاطر الكوارث، والتخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه، وضمان حماية النظام الإيكولوجي، لاسيما في مناطق الدلتاوات والمناطق الساحلية وزيادة قدرة المجتمعات على المرونة والصمود، وأن هذه الإجراءات تساهم في تنفيذ اتفاق باريس، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ والاتفاقيات البيئية ذات الأطراف المتعددة.





وجدد المشاركون التأكيد على الحاجة الشديدة إلى إدارة الموارد المائية بطريقة متكاملة ومستدامة في مجال الطاقة والبيئة، من المنبع إلى المصب (من المصدر إلى البحر)، بما في ذلك تعزيز المفهوم والحلول الأخرى لخفض وإعادة تدوير وإعادة استخدام المياه بشكل آمن، التخوف من التأثيرات الحالية والمتوقعة لتغير المناخ على الموارد المائية، وكذلك العوامل الداعمة لذلك بما في ذلك الملوثات المتزايدة التي تهدد صحة الإنسان ونوعية مياه الصرف الصحي، الحاجة إلى تنفيذ الإدارة المتكاملة للمياه في المناطق الحضرية كجزء من منظومة الموارد المائية المتكاملة من خلال تنفيذ جملة أمور منها معالجة المياه والإدارة المستدامة للنفايات وتحسين إدارة مياه الأمطار وحصادها.





وأكد المشاركون أهمية مراعاة الادارة الفعالة لمنظمات أحواض الأنهار والبحيرات بما في ذلك مياه الشرب والصرف الصحي وهما عنصران أساسيان في الإدارة المستدامة، وتطوير البنية التحتية وتقاسم المنافع، وكذلك مواءمة جداول أعمال التنمية الوطنية مع إدارة الأحواض المائية، مشيرين إلى عدم كفاية تمثيل المرأة في عمليات صنع القرار المتعلقة بالمياه والحاجة إلى خلق بيئة تمكينية لمعالجة هذه القضية.





ووفقا للبيان، أكد المشاركون أهمية التطلع إلي إمكانية إنشاء مركز في دوشنبه بدعم من حكومة طاجيكستان والأطراف الأخرى ذات الاهتمام بتلك القضية لتقديم المساعدة لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، تعزيز الفرص الاستثمارية من القطاعي العام والخاص في مجال البنية التحتية.





كما أكد البيان أن المؤتمر تطرق للبحث عن آليات تمويل مبتكرة ، بناء القدرات والمهارات وتبادل الممارسات الجيدة لدعم الحكومات الوطنية لتحقيق أهداف البنية المستدامة وخاصة الدول الأكثر فقرًا والأقل نموًا والتي تعاني من ندرة المياه ، بناء نظم مطورة لإدارة الموارد المائية من أجل رفع كفاءة الاستخدام والإنتاجية في مجالات الزراعة والطاقة والسياحة والتنمية العمرانية مع الحفاظ علي النظم الايكولوجية.





كما ناقش المؤتمر أيضا بناء نظم مطورة لإدارة الموارد المائية من أجل رفع كفاءة الاستخدام والإنتاجية في مجالات الزراعة والطاقة والسياحة والتنمية العمرانية مع الحفاظ علي النظم الايكولوجية ، العمل على تحقيق العدالة في توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي علي مستوي المستخدمين والتي تُعد من أهم أساسيات الحياة.





كما أكد المؤتمر أهمية الدبلوماسية المائية و التعاون العابر للحدود حول المياه في اطار مبادئ القانون الدولي وتسهيل تبادل البيانات والمعلومات، مع توفير منصة للحوار بصورة شاملة تضمن مشاركة كافة القطاعات المعنية وتعزيز وتشجيع الاستثمارات المشتركة والإدارة المشتركة للموارد المائية بصورة مستدامة وتفعيل اللجان المشتركة ووضع خطط واستراتيجيات تعاونية بين البلدان المتشاطئه لتنمية الأنهار والبحيرات والخزانات الجوفية المشتركة ولحماية النظم البيئية.





كما شدد البيان على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة الكوارث المتعلقة بالمياه والعمل على تقليل إعداد الوفيات ودرء المخاطر وتخفيف الخسائر والتي تؤثر مباشرة في الناتج المحلي واقتصاديات الدول.



