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برلمان

برلمانى: القيادة السياسية تدرك أهمية المشروعات الصغيرة

السبت 23/يونيو/2018 - 12:05 م
النائب عماد حمودة
النائب عماد حمودة
معتز الخصوصى
قال النائب عماد سعد حمودة، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحظى باهتمام القيادة السياسية الحالية بشكل كبير، وذلك لأنها تشكل محور اهتمام السياسات الصناعية الهادفة إلى تخفيض معدلات البطالة.

وأوضح حمودة فى بيان له اليوم، أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تعمل على خلق فرص عمل وتساهم فى القضاء على البطالة، وهناك العديد من الدول الكبرى التى اصبحت تعتمد بشكل مباشر ومنها على سبيل المثال اليابان التى تستوعب أكثر من 84 % من العمالة وتساهم بحوالي 52% من إجمالي قيمة الإنتاج الصناعي الياباني.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة هى العمود الفقرى للتنمية الاقتصادية فى الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وذلك لأهميتها فى مكافحة البطالة، وتعتبر مصر من أكبر الدول العربية من حيث عدد وكثافة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة العاملة فيها، حيث تساهم بنسبة 80% من الناتج المحلى الإجمالى المصرى.

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