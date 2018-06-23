ندوات توعية للحجاج على مستوى الجمعيات بالغربية

أصدرت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم توجيهاته إلى تغريد عوارة وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية بضرورة تدشين سلسلة ندوات توعية دينية وتثقيفية لحجاج الجمعيات على مستوى قرى ومراكز المحافظة.



كما شاركت "عوارة " فى أول ندوة لمركز ومدينة طنطا فى حضور حجاج بيت الله الحرام لمركز ومدينة طنطا أسئلة وإجابات وتوجيهات استعدادا لحج العام.



وأكدت أن كافة الجمعيات التنموية ستشارك فى تدشين سلسلة من اللقاءات والندوات المتخصصة فى توعية فوج الحجاج من أبناء ومواطني المحافظة سعيا فى نشر مبادئ الفكر الديني وتوعيتهم وتثقيفهم بروحانيات وسلوكيات الحجاج فى الأراضي المقدسة.