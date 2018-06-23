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أهمية فوائد فيتامين د والوقاية من أعراضه

السبت 23/يونيو/2018 - 05:00 م
صدى البلد
رنا عصمت
يعد فيتامين د من الفيتامينات الهامة للجسم لأنه يعمل على امتصاص عنصر الكالسيوم، والفوسفور الضروريين في نمو العظام والأسنان، وذلك بعد تحويله عن طريق أشعة الشمس إلى مادة كيميائية تسير في الدم إلى الكِلى، ثم تتحول بدورها إلى المادة الأكثر فعالية من هذا الفيتامين والتي تسمى داي هيدروكسي.

لذلك قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية علي صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فوائد وأهمية فيتامين D وهي:

1-يعمل على توازن الكالسيوم ويعمل على تسرب المعادن فى العظام.
2-الحفاظ على مستويات الفوسفور بالدم.
3-يقوى جهاز المناعة.
4-ينظم ضربات القلب.
5-يقلل ارتفاع ضغط الدم.
6-يقلل خطورة الإصابة بالسرطان.
7-يساعد على التخلص من السمنه فى حالة مقاومة فى خفض الوزن.
8-يحافظ على ثبات الحالة المزاجية.
9-انخفاض كفاءة الجهاز المناعي.
10-يقلل احتمال اصابتنا بالزهايمر.

أعراض نقص فى فيتامينD:

1-الإحساس بالإرهاق والكسل المستمر.
2-حدوث ضعف وهشاشة فى العظام.
3-ارتفاع ضغط الدم بدون اى استجابه للعلاج.
4-الإحساس دائما بالاكتئاب والحزن.
5-تساقط الشعر.
6-الإحساس بالصداع.
7-زياده فى السمنه واحنا متابعين نظام غذائى.

العلاج والوقاية:
-لابد من عمل تحليل فيتامين D والمتابعة مع الطبيب لأخذ جرعة العلاج المناسبة.
-التعرض للاشعة لان الشمس المصدر الرئيسي في تعويض النقص من فيتامين د من 10 دقايق الى20 دقيقة يوميًا.
-تناول الأطعمة الغنية بفيتامين (د).
-مثل الحبوب والحليب والأسماك والكبد.

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