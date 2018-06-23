الأصم الناطق يطالب بفتح حوار حول لائحة قانون ذوي الإعاقة

انتقد رامز عباس، الشهير بـ الأصم الناطق، آليات المجلس القومى لشئون الإعاقة؛ بنشر اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص من ذوي الإعاقة، عبر الصفحة الرسمية، دون فتح حوار موسع ومباشر يراعي وجود ترجمة نصية ولغة إشارة وكتيبات بلغة "برايل" للأشخاص ذوي الإعاقة؛ مما يتيح لهم فهم اللائحة ومميزاتها، وإبداء آراء جادة تلائم واقعهم.





وأضاف "عباس" لـ "صدى البلد"، أن الأزمة تكمن في عدم مراعاة ظروف تواصل ذوي الإعاقة، وأن جميعهم ليسوا من مستخدمي الإنترنت، ومن يستخدمه منه سوف يعوزه امتلاك فهم الثقافة القانونية والمصطلحات.





وطالب الأصم الناطق، الدولة، بمعالجة تلك المشكلة؛ بفتح حوار حقيقي دون تهميش أحد.