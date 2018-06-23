محافظ مطروح يلتقي بالأنبا باخوميوس في زيارته الرعوية لكنيسة السيدة العذراء

التقى اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح بالأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية على هامش زيارته الرعاوية لأقباط مطروح بكنيسة السيدة العذراء.



ورحب الأنبا باخوميوس بمحافظ مطروح وبضيوفه الكرام موجها الشكر على زيارته ومشاركته الدائمة في المحافل والمناسبات للاخوة الاقباط وذلك يدل على الحث الوطني والقيادة الواعية لقائد الإقليم التي ترسخ المحبة بين نسيج الشعب المصري مسلمين وأقباط في كافة المواقف الوطنية التي يحتاج اليها الوطن في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها مصر.



كما حمل الانبا باخوميوس رسالة تقدير من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لمحافظ مطروح علي تعاونه المستمر والروح الطيبة التي يتعامل بها مع الاخوة الاقباط والتناغم والتلاحم بين الجهاز التنفيذي والأهالي بالمحافظة والذي شاهده خلال زيارته لمحافظة مطروح في سبتمبر 2016 بمناسبة مرور خمسين عاما علي إنشاء أول كنيسة قبطية بمطروح.



ومن جانبه رحب اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح بالانبا باخوميوس بالمحافظة وذلك خلال زيارته الرعاوية لكنيسة السيدة العذراء داعيا ان يعم السلام على الوطن العربي ودول الجوار وان يحفظ مصر قيادة وأرضًا وشعبا مؤكدا علي أن أبناء مصر مسلمين ومسيحيين علي قلب رجل واحد وهم فى ألفة ومحبة علي مر العصور.