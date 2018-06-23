ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ مطروح يلتقي بالأنبا باخوميوس في زيارته الرعوية لكنيسة السيدة العذراء

السبت 23/يونيو/2018 - 12:26 م
صدى البلد
ايمن محمود
التقى اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح بالأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية على هامش زيارته الرعاوية لأقباط مطروح بكنيسة السيدة العذراء.

ورحب الأنبا باخوميوس بمحافظ مطروح وبضيوفه الكرام موجها الشكر على زيارته ومشاركته الدائمة في المحافل والمناسبات للاخوة الاقباط وذلك يدل على الحث الوطني والقيادة الواعية لقائد الإقليم التي ترسخ المحبة بين نسيج الشعب المصري مسلمين وأقباط في كافة المواقف الوطنية التي يحتاج اليها الوطن في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها مصر.

كما حمل الانبا باخوميوس رسالة تقدير من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لمحافظ مطروح علي تعاونه المستمر والروح الطيبة التي يتعامل بها مع الاخوة الاقباط والتناغم والتلاحم بين الجهاز التنفيذي والأهالي بالمحافظة والذي شاهده خلال زيارته لمحافظة مطروح في سبتمبر 2016 بمناسبة مرور خمسين عاما علي إنشاء أول كنيسة قبطية بمطروح.

ومن جانبه رحب اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح بالانبا باخوميوس بالمحافظة وذلك خلال زيارته الرعاوية لكنيسة السيدة العذراء داعيا ان يعم السلام على الوطن العربي ودول الجوار وان يحفظ مصر قيادة وأرضًا وشعبا مؤكدا علي أن أبناء مصر مسلمين ومسيحيين علي قلب رجل واحد وهم فى ألفة ومحبة علي مر العصور.
محافظ مطروح يلتقي بالأنبا باخوميوس في زيارته الرعوية لكنيسة السيدة العذراء
محافظ مطروح يلتقي بالأنبا باخوميوس في زيارته الرعوية لكنيسة السيدة العذراء
محافظ مطروح يلتقي بالأنبا باخوميوس في زيارته الرعوية لكنيسة السيدة العذراء
محافظ مطروح يلتقي بالأنبا باخوميوس في زيارته الرعوية لكنيسة السيدة العذراء

ترشيحاتنا

لعنة مذبحة الرحاب تصيب الجيزة.. جيران أحفاد الفنان المرسي أبو العباس يروون تفاصيل 6 ساعات.. الأهالي: «الست هبة اتقتلت هي وبناتها».. والزوج: «مراتي والعيال راحوا»

شاهد.. جولة داخل الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة

إصابة 23 عاملا في حادث انقلاب أتوبيس بطريق العين السخنة

شاهد.. إيفانكا ترامب بإطلالة أنيقة

البيئة تنقذ سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض في السويس

نائب وزير الزراعة: تحويل بركة عرب العليقات إلى مزرعة سمكية

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

البيان الإماراتية: رفض الحوثيين لعرض المبعوث الأممي بداية النهاية

صفي الدين: قبة برلمان العاصمة الجديدة لن يكون لها مثيل.. فيديو

الأرجنتين تطالب روسيا بترحيل 4 مشجعين لإثارتهم الشغب

تعرف على سر احتفال شاكيري وتشاكا برمز النسر بعد تسجيلهما في صربيا ..صور

انتهاء 80% من الأعمال الخرسانية لكنيسة ميلاد المسيح ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول تطوير هضبة الأهرام.. صور

صور جديدة لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء الإثيوبي

رئيس الوزراء يتفقد معامل الترميم بالمتحف المصري الكبير .. صور

مساعد وزير الداخلية للمرور يترأس الحملات على الطرق السريعة.. صور

45 صورة تميز مطروح وجهة سياحية ساحرة

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم .. فيديو
وزير الآثار: اكتشافات جديدة وافتتاح عدة معابد في 2018.. فيديو
وزير الآثار: بدء إجراءات الطرح لتشغيل المتحف الكبير.. فيديو
المرور: كثافات منخفضة على الطرق السريعة والشوارع الرئيسية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟