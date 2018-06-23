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اقتصاد

التصديرى للمفروشات: التمويل أهم ركائز تطوير شركات قطاع الأعمال

السبت 23/يونيو/2018 - 01:49 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
أكد المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، أن هناك أعباء متزايدة على القطاع الصناعي بشكل عام بعد رفع أسعار الطاقة خاصة الغاز الطبيعي والكهرباء، مشيرا إلى أن سعي وزير التجارة والصناعة عمرو نصار لتطوير مصانع قطاع الأعمال بالتعاون مع وزير قطاع الأعمال هشام توفيق يعتبر خطوة محمودة، إلا أنها تحتاج إلى تعاون وزارة الزراعة بالإضافة إلى وضع خطة متكاملة لتسويق المنتجات سواء من معارض أو غيرها.

وأضاف رئيس المجلس التصديري، فى تصريحات خاصة لـــ "صدى البلد"، أن القطاع يعانى عدة معوقات إلى جانب زيادة أسعار الطاقة والتى أدت لارتفاع التكلفة الإنتاجية، وهى الزيادات المتتالية فى أجور العاملين، والتى تضاعفت ٣ مرات منذ عام ٢٠١١، إلى جانب ارتفاع تكلفة معظم عناصر الإنتاج المستوردة بسبب قرار تحرير أسعار الصرف.

ولفت إلى أن صناعة النسيج فى مصر تعانى من مشاكل أزلية، منها ارتفاع أسعار الخيوط والمواد الخام، وحتى ورق الكرتون لتعبئة وتغليف منتجاتنا، داعيا إلى سرعة صرف مساندة الشركات لدعمها فى مواجهة أعباء الصناعة للقطاع الخاص ، وإيجاد سبل التمويل اللازم لتطوير الشركات الصناعية بالقطاع.

وكان وزير التجارة والصناعة عمرو نصار قد استقبل وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق للاتفاق على تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين لتطوير ودعم الشركات الصناعية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، خاصة وأنها تمثل صروح صناعية ضخمة وركائز أساسية في منظومة الصناعة المصرية.

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