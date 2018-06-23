مسافرون تطالب بتصوير الأعمال الفنية بالمناطق السياحية

طالب عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية «مسافرون للسياحة والسفر»، عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء بضرورة التوسع وتوفير التسهيلات لتصوير الأعمال الدرامية والفنية في المناطق السياحية والاثرية بمختلف محافظات مصر.



وأكد رئيس جمعية مسافرون للسياحة في تصريحات صحفية، اليوم، أن الدراما والسينما يساعدان كثيرا في زيادة الحركة السياحية، حيث إن هناك بلادا استطاعت جذب الملايين من السياح من خلال صناعة الفن مثل تركيا وإسبانيا، وبالفعل الأعمال الدرامية داخل المنتجعات السياحية المصرية تساعد كثيرا في ارتفاع نسبة الإشغالات الفندقية بالمدن السياحية.



وضرب عاطف مثالا بمسلسل "بالحجم العائلي" للفنان يحيى الفخراني الذي تم تصويره بمرسى علم وسلط الضوء على المدينة الجميلة من خلال إذاعة المسلسل في مصر والوطن العربي وساعد في زيادة الإقبال على مرسى علم وزيارتها للاستمتاع بجمالها ومناظرها الطبيعية وهذا ما حدث أيضًا في العام الماضي في مدينة أسوان من خلال مسلسل "جراند اوتيل".



وشدد رئيس جمعية مسافرون للسياحة على دعم ومساندة فكرة تصوير الأعمال الفنية الإيجابية في المناطق السياحية التي تساعد في جذب الكثير من السياح من مختلف الأسواق السياحية والترويج لها خارج مصر وعرضها في بلاد مختلفة أجنبية وعربية وهذا يتطلب مزيد من التسهيلات في استخراج التصاريح والموافقات المختلفة وخفض رسوم التصوير في هذه المناطق لتشجيع صناع الدراما والسينما، ومن الممكن أيضا تقديم إعفاءات ضريبية محددة في حالة التصوير في المناطق والمدن السياحية وهذا معمول به في دول كثيرة.



وأوضح أنه من الممكن تقديم خصومات لفريق العمل الفني من شركات الطيران في حالات السفر على رحلاتها لتصوير الأعمال الفنية.



وأكد عاطف عبد اللطيف أن نسب الإشغالات في مرسى علم حاليا تصل إلى 90%، بعد عرض مسلسل «بالحجم العائلي» بطولة الفنان يحيى الفخراني في رمضان الماضي واستمرار فريق العمل هناك قرابة 3 أشهر وهذا أيضا أحدث رواجا بالمدينة.