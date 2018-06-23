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محافظات

تدشين مشروع أنا تنموي لتأهيل شباب المنوفية للعمل الاجتماعي

السبت 23/يونيو/2018 - 12:28 م
صدى البلد
محمد احمد
دشن مجموعة من الشباب بمحافظة المنوفية مشروع "أنا تنموي" لتأهيل الشباب للعمل الاجتماعي العام تحت شعار "شباب تنموي .. شباب يشرف".

وقال محمد القرواش، مؤسس أنا تنموي: "المشروع يغرس الامل في نفوس الشباب واعادة تأهيلهم وتوضيح دورهم لبناء الوطن من خلال برامج تدريبية متنوعة وتقدم بالمجان تقديرا منا بأن مصر نحتاج إليها أكثر ما تحتاج هي إلينا ، كما يتم وضعهم كلا على حسب أهدافه في المستوى المناسب له ومشاركتهم في أنشطة وفعاليات بناءه حتى يظل تفكيرهم دائما ايجابي لرفعة مصر، وايضا رحلات لدعم السياحة كما أتاحت الفرصة للمبتكرين منهم والمبدعين وتوصيلهم لتحقيق أهدافهم".

وأوضح القرواش أنه تم عمل استمارة لتسجيل الشباب للبرامج التدريبية المتنوعة والتسجيل متاح دائما ويطبق حاليا على أرض محافظة المنوفية ، كما سيتم خلق فرص عمل لنسبة كبيرة من الشباب الإيجابي بطريقة ابتكاريه وسيتم الاعلان قريبا عن خطط المشروعات المتاحة للالتحاق بها.

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