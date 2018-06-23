الصحة: خروج جميع المصابين باشتباه تسمم غذائي بأسيوط

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن جميع المصابين باشتباه تسمم غذائي بمستشفى الإيمان العام بمحافظة أسيوط قد خرجوا اليوم السبت بعد تماثلهم للشفاء وتلقيهم العلاج اللازم .



كانت الوزارة قد أعلنت أمس عن إصابة 44 مواطنا باشتباه تسمم غذائي، بعد تناولهم وجبات فى إحدى الأفراح، بقرية جزيرة الأكراد، مركز الفتح، محافظة أسيوط .



يذكر أن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، قد أوضح أنه تم الدفع ب15 سيارة إسعاف مجهزة لنقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام، مشيرا إلى أنه تم نقل 3 حالات عن طريق الأهالى إلى مستشفى جامعة أسيوط وتم إسعافهم وخرجوا بعد تحسنهم ، فيما تم إسعاف 3 آخرين عن طريق سيارات الإسعاف بموقع الحادث وغادروا، بعد تلقيهم العلاج اللازم.