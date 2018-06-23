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أخبار البلد

الصحة: خروج جميع المصابين باشتباه تسمم غذائي بأسيوط

السبت 23/يونيو/2018 - 12:10 م
صدى البلد
عبد الصمد ماهر
أعلنت وزارة الصحة والسكان أن جميع المصابين باشتباه تسمم غذائي بمستشفى الإيمان العام بمحافظة أسيوط قد خرجوا اليوم السبت بعد تماثلهم للشفاء وتلقيهم العلاج اللازم .

كانت الوزارة قد أعلنت أمس عن إصابة 44 مواطنا باشتباه تسمم غذائي، بعد تناولهم وجبات فى إحدى الأفراح، بقرية جزيرة الأكراد، مركز الفتح، محافظة أسيوط .

يذكر أن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، قد أوضح أنه تم الدفع ب15 سيارة إسعاف مجهزة لنقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام، مشيرا إلى أنه تم نقل 3 حالات عن طريق الأهالى إلى مستشفى جامعة أسيوط وتم إسعافهم وخرجوا بعد تحسنهم ، فيما تم إسعاف 3 آخرين عن طريق سيارات الإسعاف بموقع الحادث وغادروا، بعد تلقيهم العلاج اللازم.

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