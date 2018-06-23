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محافظات

توثيق زيارة قداسة البابا تواضروس إلى مطروح.. فيديو

السبت 23/يونيو/2018 - 01:37 م
محافظ مطروح
محافظ مطروح
ايمن محمود
أهدى الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، للواء علاء ابو زيد محافظ مطروح، كتابا وثق فيه زيارة قداسة البابا تواضروس لمطروح التي يعتبرها قداسته زيارة تاريخية، والذى قام بإعداده القس متى زكريا كاهن كنسية السيدة العذراء بمدينة مرسى مطروح.

يأتى ذلك على هامش زيارته الرعاوية لأقباط مطروح بكنيسة السيدة العذراء بمدينة مرسى مطروح.

وحمل محافظ مطروح الانبا باخوميوس رسالة تقدير وشكر لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على حديثه الدائم في جميع المناسبات والمحافل عن زيارته لمحافظة مطروح وسعادتة البالغة بالزيارة وما شعر به من محبة واستقبال وترحيب كبير ومستقبل واعد للمحافظة.

وقدم المحافظ الشكر للقس متى زكريا وكنيسة السيدة العذراء علي توثيق زيارة البابا تواضروس في كتاب لتكون في ذاكرة الكنسية وتاريخ يروي للاجيال القادمة.

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