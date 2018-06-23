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المطابع الأميرية: تفعيل منظومة الشباك الواحد لتحسين جودة الخدمات

السبت 23/يونيو/2018 - 12:17 م
عمرو نصار وزير التجارة
عمرو نصار وزير التجارة والصناعة
ا ش ا
أعلن المهندس عماد فوزي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمطابع الأميرية قيام الهيئة بتفعيل منظومة خدمات الشباك الواحد بهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز الثقة لدى العملاء بالإضافة إلى تطوير نظم وأليات العمل داخل الإدارات المختلفة.

وقال فوزي،إن هذه المنظومة تسهم في تحقيق العدالة والشفافية وتحسين الخدمات من خلال التواصل المباشر مع العملاء بالإضافة الى رفع كفاءة العاملين بالهيئة وتقديم خدمات أفضل.

جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء هيئة المطابع الأميرية خلال شهر مايو الماضي .

وأشار إلى أن الهيئة قامت الشهر الماضي بتركيب ماكينة طباعة بطريقة "برايل" وذلك في إطار حرص الهيئة على توفير الكتب والمطبوعات للمكفوفين.

ولفت رئيس هيئة المطابع الاميرية الى ان الهيئة قامت بطباعة 5.5 مليون كراسة إجابة لوزارة التربية والتعليم كما تم الانتهاء من طباعة 9 كتب دراسية للأزهر الشريف بإجمالي 425 ألف نسخة بالإضافة إلى الانتهاء من طباعة كتابين لوزارة التربية والتعليم بإجمالي 519 ألف نسخة، مشيرًا الى ان الهيئة ستقوم خلال الشهر الجارى باستكمال توريد 20 كتابًا لوزارة التربية والتعليم بإجمالي 3.6 مليون نسخة بالإضافة إلى استكمال توريد عدد 113 كتابا للأزهر الشريف بإجمالي 9.7 مليون كتاب.

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