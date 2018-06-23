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اقتصاد

إيران : زيادة إنتاج نفط أوبك وحلفائها 500 ألف ب/ي

السبت 23/يونيو/2018 - 12:07 م
صدى البلد
رويترز
قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه اليوم السبت إن أوبك وحلفاءها سيزيدون إنتاج النفط بما يقرب 500 ألف برميل يوميا بعد التوصل إلى اتفاق إنتاج جديد أمس الجمعة.

اتفقت أوبك على زيادة متواضعة في إنتاج النفط من الشهر القادم لكن المنظمة لم تذكر أهدافا واضحة تاركة للمتعاملين في السوق مهمة تخمين حجم الزيادة التي ستضخها بالفعل.

وقالت السعودية إن الزيادة ستقل عن مليون برميل يوميا في حين قال العراق إنها ستبلغ حوالي 770 ألف برميل يوميا.

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