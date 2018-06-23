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محافظات

مديرية الغربية: نستعد لإجراء انتخابات مجالس إدارات 268 مركز شباب.. صور

السبت 23/يونيو/2018 - 01:44 م
صدى البلد
أحمد على
أعلنت مديرية الشباب والرياضه بالغربية "الإدارة العامة للهيئات" اليوم، السبت، عن استعداداتها لبدء الإجراءات الأخيرة لإجراء انتخابات مجالس إدارات مراكز الشباب بعدد "268" مركز شباب على مستوى المحافظة، سعيا فى تطبيق لائحة مراكز الشباب الجديدة الصادرة بقرار وزاري رقم 36 لسنة 2018 بعد صدور قانون الشباب الجديد رقم 218 لسنة 2017، الخاص بعقد الجمعيات العمومية لمراكز الشباب، بند انتخابات مجالس إدارات جديدة دورة 2022 /2018 بعد تجميدها وتوقفها من عام 2008 م.

كما تضمنت اللائحة الجديدة بأن يدير المركز مجلس إدارة مكون من رئيس ونائب وأمين صندوق وخمسة أعضاء تحت سن 35عاما، للوزير المختص بتعيين ثلاثة أعضاء ومن ذوي الخبره من بينهم امرأه اذا لم تسفر عملية الانتخابات عن فوز إحداهن.

وجاء خلال اجتماع تنسيقي ضم محمد اسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضه،علي الراعي وكيل المديرية لشئون الشباب، الشناوي ماضي مدير عام الهيئات، تم الحديث عن التخطيط الجيد للانتخابات بحصر وتنقية العضوية بمراكز الشباب، والتأكيد على انه لا يجوز لمن سبق انتخابه او تعيينه لمجلس الإدارة دورتين متتاليتين للترشح لعضوية مجلس الادارة، وسيتم توجية الدعوة اعتبارا من 2018/7/1 ولمدة أربعة أشهر، على ان تنتهي الانتخابات في 2018/11/30.

واكد "إسماعيل" على الدور المحوري للشباب في الانتخابات القادمة بصفتهم قيادات شبابية قادرة على استكمال مسيرة النهوض بمراكز الشباب، وان تخرج الانتخابات بصورة مشرفة، فالجميع يقف على مسافة واحدة، الجمعية العمومية تصوت لمن يستحق لخدمة مكان ومكانة مركز الشباب الذي ينتمي له العضو.
مديرية الغربية: نستعد لإجراء انتخابات مجالس إدارات 268 مركز شباب.. صور
مديرية الغربية: نستعد لإجراء انتخابات مجالس إدارات 268 مركز شباب.. صور

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