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أخبار البلد

نائب وزير الزراعة: تحويل بركة عرب العليقات إلى مزرعة سمكية

السبت 23/يونيو/2018 - 12:08 م
صدى البلد
جمال صلاح الدين / عدسة كريم ناصر
قالت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الاراضي لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن رؤية وزارة الزراعة لاستغلال بركة عرب العليقات بمحافظة القليوبية، تعتمد على استغلال البركة كمربى سمكي، عن طريق تنميتها بعدد 500 ألف إصبعية من أسماك العائلة البورية والبلطي النيلي والبلطي الأحمر واستغلالها لراغبي الصيد من الهواة.

وأضاف محرز في تصريحات صحفية أنه سيتم إنشاء 40 قفصا سمكيا بقطر 8 أمتار للقفص الواحد، على أن يتم استزراع القفص الواحد 8000 إصبعية بلطي للوصول بالإنتاجية الى 2 طن للقفص الواحد بإجمالي 80 طنا للدورة.

وتابعت محرز، في عرضها أمام الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال جولته لتفقد المشروعات بمنطقة عرب العليقات بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، بحضور اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اليوم، السبت، أن مساحة البركة تصل إلى 84.26 فدان، وتكونت البركة نتيجة قيام الهيئة العامة للثروة المعدنية بالتنقيب عن البازلت، مما أدى إلى زيادة كمية المياه بوضعها الحالي بداية من عام 2000، مشيرة إلى أن مصدر المياه الوحيد للبركة هو المياه الجوفية، ولا توجد أي مصادر لتلوثها.
نائب وزير الزراعة: تحويل بركة عرب العليقات إلى مزرعة سمكية
نائب وزير الزراعة: تحويل بركة عرب العليقات إلى مزرعة سمكية
نائب وزير الزراعة: تحويل بركة عرب العليقات إلى مزرعة سمكية
نائب وزير الزراعة: تحويل بركة عرب العليقات إلى مزرعة سمكية

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