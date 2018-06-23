مانشيستر يونايتد يقدم عرضا بـ180 مليون يورو لنجم ريال مدريد

قالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إن ليفربول الإنجليزي قدم عرضا رسميا إلى ريال مدريد الاسباني للحصول على خدمات ماركو أسينسيو لاعب وسط الفريق المدريدي.



وأشارت الصحيفة إلى الفريق الملكي سيدرس العرض المقدر بـ180 مليون يورو ، بعدما كان وكيل أعمال اللاعب الدولي قد صرح بأن أحد الأندية الإنجليزية قدم عرضا في وقت سابق قيمته 150 مليون يورو للتعاقد مع صاحب الـ22 عاما

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وسيجد ليفربول صعوبة في موافقة بطل أوروبا على العرض نظرا لأن المدرب الجديد للفريق جولين لوبيتيجي يدرك جيدا قدرات أسينسيو.



وضم لوبيتيجي اللاعب أسينسيو إلى قائمة إسبانيا في مونديال 2018 قبل أن تتم إقالة الأول من تدريب المنتخب وإسناد المهمة إلى فرناندو إييرو.



ويمتد عقد أسينسيو مع ريال مدريد إلى 2023 وتبلغ قيمة الشرط الجزائي 700 مليون يورو مما قد يدفع الصفقة الى الفشل إذا رفض مسئولو ريال مدريد.



